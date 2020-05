Bijna vijf uur durende Ocean Race Summits #2 livestream vanuit Den Haag gepresenteerd door Humberto Tan

Den Haag – Gisteren is vanuit Den Haag de The Ocean Race Summits #2 via een livestream uitgezonden. Het leverde meer dan viereneenhalf uur gepraat op door mensen ‘van belang’: Lord Sebastian Coe, winnaar van olympisch goud en atletiek-baas, Dr Vladimir Ryabinin, Executive Secretary van het Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) en UNESCO-Assistant Director General, H.S.H. Prins Albert II van Monaco; Peter Thomson, speciaal afgevaardigde van United Nations Secretary General’s Special voor de Oceaan; Minna Epps, verantwoordelijk voor IUCN’s Global Marine and Polar Programme, Charlie Enright mede-oprichter van het 11th Hour Racing Team en nog veel anderen.

Wie nieuwsgierig is naar de manier waarop de Ocean Race zich wil presenteren, en onder andere sponsors wil vinden door zich te profileren als ‘redder van de oceanen’ kan de hele door ‘onze’ Umberto Tan als co-host gepresenteerde sessie alsnog bekijken via YouTube. In deze virtuele bijeenkomst won de duurzaamheid het ruim van de zeilsport. Daarom met name interessant vanuit marketingoogpunt. Het voordeel van de replay blijft, dat je afhankelijk van je interesse ook kunt doorspoelen…

De volgende Ocean Race staat op de kalender voor 2021, het format – nu met de toevoeging van bemande IMOCA’s – is gewijzigd en de route is bepaald. De voorlopige lijst deelnemers laat alleen een tiental te verwachte IMOCA-deelnemers zien en een achttal VO’65’s.(Nauticlink, www.theoceanrace.com)