Branchevereniging voor de chartervaart BBZ: ‘Coronaprotocol zal de sector niet redden’

Enkhuizen, Leeuwarden – Om maandag weer los te kunnen met gasten op schepen, heeft de vereniging voor de chartervaart een protocol opgesteld met maatregelen. Zo’n protocol was een wens van de bruine vloot, zodat ze weer aan de slag kunnen. Het is echter niet de redding voor de sector, zegt branchevereniging BBZ.

Paul van Ommen, van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ): “Het kan voor enkele ondernemers, afhankelijk van hun financiële situatie, net een zetje de goede kant op zijn.” Maar de situatie is voor iedere schipper weer anders. “Er zijn mensen die meer moeten afbetalen of net geïnvesteerd hebben.”

“Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, is om te weten hoe lang dit nog gaat duren.” Iedere week of maand dat deze situatie langer duurt, wordt het probleem volgens Van Ommen groter. “We verwachten ook eigenlijk dat de echte klap volgend jaar pas gaat komen.” (Omrop Fryslan, www.debbz.nl)