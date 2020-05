Het water op in Flevoland met digitale vaarkaart

Flevoland – Het aanhoudende zonnige weer maakt het aantrekkelijk om lekker het water op te gaan. Dat is ook te zien aan het toenemend aantal vaartuigen. Het is een prima manier om te ontspannen en Flevoland te ontdekken. De toenemende drukte op het water maakt echter wel de kans op incidenten groter.



De provincie Flevoland doet daarom de oproep om samen te letten op de veiligheid op het water en vooral de regels na te leven. In december vorig jaar zijn de nautische regels vastgesteld door Provinciale Staten. We zetten de belangrijkste informatie graag voor u op een rijtje. (Lokale Omroep Zeewolde, www.flevoland.nl, digitale vaarkaart)

