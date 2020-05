Lithoijen – Bij een explosie bij tankstation en oliehandel Van Hulst in Lithoijen hebben vrijdagmiddag drie mensen brandwonden opgelopen. De slachtoffers waren op het water aan het tanken bij een tankeilandje speciaal voor boten.

Hoe het precies mis kon gaan, is nog onduidelijk. Een van de slachtoffers is na de explosie in het water beland maar kon door anderen uit het water worden gehaald. (Omroep Brabant)