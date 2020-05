Pinksteren in de Biesbosch: kreken dicht en afstand houden voor ‘ronkende motoren en diesellucht’

Biesbosch – In de Biesbosch is het drukker dan ooit en dat eist nu zijn tol in het natuurgebied. Om de kwetsbare natuur te beschermen sluit Staatbosbeheer dit Pinksterweekend een deel van de Biesbosch af. Mogelijk volgen er meer maatregelen, voor zowel de natuur als de volksgezondheid. Door het mooie weer en de coronacrisis brengen dit jaar opvallend veel mensen tijd door in de Biesbosch.

Om te voorkomen dat de natuur tijdens het Pinksterweekend nog verder in het nauw komt, heeft Staatsbosbeheer donderdag besloten om de komende dagen de Sloot van Sint Jan, Keesjes Killeke en het Buitenkooigat af te sluiten. Alleen kanoƫrs mogen nog in deze kreken varen. (BN/deStem)