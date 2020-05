In Huizen gaan ze als ‘warme bootjes’ over de toonbank: “Het is topdrukte”

HUIZEN – Het loopt storm bij de watersportwinkel van Bart Reijn uit Huizen. De verkoop, huur en verkoop van vaarattributen hebben grootse vormen aangenomen. Nu een echte zomervakantie er in het buitenland niet in lijkt te zitten, lijken we massaal in Nederland het water op te willen gaan.

Het loopt zo goed, dat er op een enkel snel jacht en een aantal rubberboten na, er eigenlijk geen boot meer te krijgen valt. “We kunnen de verkoop van boten vanuit de fabriek eigenlijk niet aan.” Waar vele bedrijven last hebben van zware tijden, weet Bart dat dat een luxe-probleem is. “Wij zitten aan de andere kant van de crisis. ” (NH Nieuws, www.reijnsboten.nl)