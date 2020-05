Speedboot vaart bij Venlo de oever van de Maas op: één opvarende naar het ziekenhuis

Velden (Venlo) – Een speedboot is zaterdagmiddag ter hoogte van Velden de oever van de Maas opgevaren. Daarbij raakte één persoon gewond. Het incident gebeurde rond 13:45 uur ter hoogte van de Noorderbrug.

Het slachtoffer is volgens de politie een vrouw die op de boot zat. De andere opvarenden raakten niet gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot raakte door de botsing met de oever beschadigd en kan niet meer verder varen. Een bergingsbedrijf zal het vaartuig wegtakelen.