Clipper Stad Amsterdam weer uit droogdok en klaar voor een duurzame toekomst

Den Helder – Dinsdag 26 mei vulde het droogdok in Den Helder zich weer met water, voor het eerst in maanden werd de weerspiegeling van de Clipper Stad Amsterdam weer zichtbaar. De komende twee maanden staan in het teken van de afronding van de werkzaamheden aan boord, een reeks proefvaarten op zee en een intensieve crew sail training. Achter de schermen wordt ondertussen gekeken naar de mogelijkheden om het schip vanaf komende zomer weer toegankelijk te maken voor publiek, binnen de door het RIVM opgestelde richtlijnen met betrekking tot het coronavirus.

Refit met focus op optimalisatie van energievoorziening aan boord

De afgelopen maanden lag de Clipper in het droogdok in Den Helder voor een grootscheepse refit. De energievoorziening aan boord was één van de belangrijkste aandachtspunten tijdens de onderhoudsperiode. De twee oude generatoren zijn vervangen voor kleinere sets die beter toegesneden zijn op het verbruik. Aan boord is een nieuwe hoofdmotor geplaatst, voorzien van een uitlaatgas behandelingsinstallatie om het rendement en verbruik te optimaliseren en minder uitstoot te geven.

Met de nieuwe vuilwater behandelingsinstallatie op het schip wordt voldaan aan toekomstige IMO eisen. De tuigage, de techniek in de machinekamer en de kombuis zijn ook onder handen genomen. Als laatste grote project is het hele schip opnieuw geschilderd.

Evert van Dishoeck, directeur Clipper Stad Amsterdam:”Het moment dat je het schip weer ziet drijven geeft echt een bijzonder trots gevoel. Voor ons was het echt ideaal dat we voor deze omvangrijke refit in Nederland terecht konden bij Damen Shipyards in Den Helder. De afgelopen maanden is er door de rederij, de werf en de bemanning intensief samengewerkt om tot een prachtig resultaat te komen, waar we straks trots op kunnen zijn. Hierbij in het speciaal nog even aandacht voor onze eigen internationale bemanning, die geheel zelfstandig de hele tuigage refit voor haar rekening heeft genomen.”

Meer informatie www.stadamsterdam.nl