Dit jaar geen proef met snelvaren op Bergumermeer in Friesland

Persbericht

Leeuwarden – De proef met snelvaren op de Burgumer Mar gaat in 2020 niet door. De provincie heeft dit besloten vooruitlopend op een uitspraak van de rechter. Deze uitspraak was al verwacht, maar is door de coronacrisis vertraagd. Mocht later een positieve uitspraak volgen, dan kan de proef in 2021 alsnog doorgaan.

“Door het nu uit te stellen ontstaat er in ieder geval duidelijkheid voor de omgeving. We hopen dat de proef in 2021 wel door kan gaan.” zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Ze wijst erop dat Provinciale Staten hebben gevraagd om een proef van twee jaar. Er is nog een reden om voor uitstel te kiezen. De landelijke coronamaatregelen hebben tot gevolg dat dit vaarseizoen anders verloopt dan andere jaren. De verwachting is dat 2021 voor het onderzoeken van de effecten van snelvaren een meer realistisch beeld oplevert.

Proef

In juni 2019 heeft de provincie een deel van de Burgumer Mar aangewezen als snelvaargebied om een proef te kunnen doen. De opzet was om gedurende twee jaar het snelvaren van 15 juni tot en met 15 september toe te staan. Op die manier wilde de provincie onderzoeken wat effect het is op de omgeving en de natuur. Ruim een maand na de start is de proef voorlopig stilgelegd door de rechter. Aanleiding is de mogelijke verstoring van de natuur. Een definitieve uitspraak laat nog op zich wachten.

