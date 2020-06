Yamaha lanceert bijzonder platform ‘RevUpYourHoliday.nl’: road, off-road, en… water world!

Persbericht

Schiphol-Rijk – Door de coronacrisis zullen waarschijnlijk veel Nederlanders dit jaar de zomervakantie in eigen land doorbrengen. Wat Yamaha Motor Nederland betreft is dat geen reden om bij de pakken neer te zitten, maar juist een kans om Nederland op een hele nieuwe manier te ontdekken! Of je nu je avontuur zoekt op asfalt, onverharde wegen of water, Yamaha helpt je het maximale uit je zomer te halen. Om je te inspireren lanceert het merk deze week het online inspiratieplatform RevUpYourHoliday.nl. Op het platform presenteert Yamaha haar 3 productwerelden in 1 land, compleet en overzichtelijk naast elkaar.

Grenzeloos

Mario Janssen, Country Manager bij Yamaha Motor Nederland, legt uit: “De wereld van Yamaha is grenzeloos. Road, off-road en water, overal vind je onze hoogwaardige producten. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, al onze werelden staan garant voor plezier, performance en een perfecte gebruikservaring. Op dit nieuwe platform vind je per productwereld reviews, reisverslagen, uitgelichte producten, interessante video’s, routes en niet te missen aanbiedingen.”

Fun & voordeel

Zoals Mario Janssen al aangeeft draait het platform niet alleen om inspiratie, maar zijn er voor de prijsbewuste koper ook mooie opstap- en instapacties te vinden. Zo zijn er in de Road wereld tijdelijke kortingen of pakketacties voor de MT-09, MT-07, MT-03, Tracer 900 en 900 GT. In de Off-road wereld is er voor avontuurlijke wereldreizigers de Globetrotter deal, waarmee je bijvoorbeeld jouw Ténéré aanvult met een originele Yamaha Ténéré kampeeruitrusting. Is Water meer jouw natuurlijk habitat dan heeft Yamaha speciale Rigging acties op zowel plezierboten als visboten. Bovendien zijn de populaire Yamaha portable buitenboordmotoren in prijs verlaagd en vind je een speciale kortingsactie voor vaarles bij Vaarplezier. Doe er je voordeel mee!

Meer informatie www.yamaha-motor.eu