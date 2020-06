Virtuele Medemblik Regatta 2020 onderdeel mondiale eSailing competitie

Persbericht

Medemblik – Als gevolg van het uitbreken van het Coronavirus (Covid-19) is de vernieuwde Medemblik Regatta, die gepland stond voor 4-7 juni 2020, geannuleerd. De terugkeer van deze voorjaarsklassieker in de zeilsport zal nu plaatsvinden van 2-6 juni 2021. Het internationale zeilsportevenement vindt dit jaar wel virtueel plaats van 4 tot en met 7 juni. Recreatieve eSailors kunnen het dan opnemen tegen Olympische topzeilers en de beste eSailors van dit moment tijdens de Virtuele Medemblik Regatta en zich plaatsen voor de finale van het WK eSailing.

Voorjaarszeilklassiekers

De Medemblik Regatta is samen met de andere voorjaarszeilklassiekers zoals Trofeo Princesa Sofia, Hempel World Cup Series Genua, Semaine Olympique Francaise en Kieler Woche onderdeel van de mondiale eSailing competitie. Op deze manier krijgen deze klassieke internationale olympische zeilevenementen toegang tot een gemeenschap van meer dan 2,5 miljoen eSailors wereldwijd en kunnen zeilers van alle leeftijden en achtergronden hun passie voor de sport samen beleven.

Bart Lambriex wereldtop virtueel en voor het ‘eggie’

Een van de eSailors die op 4 juni op de startlijn zal verschijnen is Olympisch 49er-zeiler Bart Lambriex. Deze Nederlandse topzeiler uit de kernploeg bewees in 2019 niet alleen op het water, maar ook virtueel met de besten van de wereld mee te kunnen door zich te plaatsen voor de finale van het WK eSailing waar hij als 4e eindigde.

Lambriex kijkt uit naar de eerste Virtuele Medemblik Regatta: “Het is natuurlijk heel jammer dat alle zeilwedstrijden zijn afgelast, maar daarom ook juist heel cool om een aantal van die wedstrijden alsnog virtueel te varen. Je komt in de potjes bekende namen tegen. Zo vaar ik toch nog tegen mijn concurrenten uit de 49er!”

Voor 2021 geeft Lambriex toch de voorkeur aan het echte water van Medemblik: “Ik sta te springen om weer wedstrijden te kunnen varen in de 49er. Ik hoop dus ook dat de volgende Medemblik Regatta weer gewoon door kan gaan!”

Kans op deelname aan eSailing WK

De eerste Medemblik Challenge start op 4 juni om 08.00 uur in de ochtend Nederlandse tijd en duurt 44 uur. Deze eerste wedstrijden worden virtueel gezeild in de olympische Nacra 17 klasse. De tweede Medemblik Challenge start op 6 juni om 04.00 uur Nederlandse tijd en eindigt 44 uur later op 7 juni om middernacht. Deze races worden virtueel gezeild in de olympische 49er klasse.

Beide virtuele challenges zijn open voor alle spelers – kwalificatie is niet nodig. De resultaten hiervan tellen mee voor de wereld- en nationale ranglijst van eSailors!

De beste deelnemer in de 49-er en in de Nacra 17 klasse kwalificeert zich voor de Finale van de Wereldkampioenschappen eSailing.

De uitdagingen zijn nu beschikbaar en kunnen worden gespeeld op Virtual Regatta Inshore op Desktop, iOS en Android.

Meer informatie www.virtualregatta.com/inshore