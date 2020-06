Unieke tjotter uit 1923 na drie jaar durende restauratie weer te water in Langweer

LANGWEER – Drie jaar lang werkten Frits en zijn vader Ben van Pelt uit Langweer meerdere dagen per week aan het opknappen van een tjotter uit 1923. Vorige week vrijdagmiddag ging de klassieker, die in de jaren twintig van de vorige eeuw door botenbouwer Sietse Hoogeveen werd gemaakt en in het bezit was van een poppenspeler, te water.

Frits van Pelt zag het klassieke zeilschip vijf jaar geleden te koop staan op internet. ,,Ik dacht meteen: ‘Wat een mooi schip’. Hij lag bij botenbouwer Edwood in Garijp. Toen hij ging kijken, bleek dat er zink als ‘doodskleed’, zoals dat heet, over het hout was aangebracht. Het hout zelf was volledig verrot.”

Ondanks de staat van de tjotter, die als naam Brûser had en nu de Twee Futen heet, kocht Frits van Pelt het schip. Niet alleen omdat hij tjotters altijd al mooi vond, maar ook vanwege de bouw ervan door Sietse Hoogeveen. (Jouster Courant)