Onduidelijkheid sanitaire voorzieningen op jachthavens duurt voort

Haarlem – Zijn de sanitaire voorzieningen op de jachthavens wel of niet open? Een vraag waarop we allemaal een antwoord willen horen. Bij de ene haven is het wel mogelijk om gebruik te maken van het toilet en op de andere haven niet. Het tijdschrift Zeilen stelde de bovenstaande vraag aan Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON.

“De verschillende Veiligheidsregio’s hebben besloten dat de toiletten op de jachthavens weer open mogen,” vertelt Dijks. “Dat is voor velen een hoopvolle boodschap. Toch kan het zijn, om verschillende redenen, dat havenmeesters ervoor kiezen om de toiletten nog gesloten te houden. De douches en wasvoorzieningen zijn bij alle jachthavens nog niet geopend. Daarvan kunnen watersporters, zoals het nu lijkt, vanaf 1 juli weer gebruik maken.” (Zeilen)