Een zee van houten palen: wie koopt deze vervallen jachthaven in Raamsdonk?

RAAMSDONK – De aanlegsteigers zijn weggehaald, doorgerot. De 200 bootjes – in hoogtijdagen – zijn verdwenen. ,,Sommigen kwamen ze in de nacht halen”. Een zee aan houten palen vormt de surrealistische erfenis van een jachthaven in verval. Hermenzeil is niet meer. Zelfs haar naambordje, vastgeklonken tussen meerpalen, is deels door onkruid overwoekerd.

De natuur is de baas in Hermenzeil. Maar niet lang meer. De verkoop van de ooit zo besmette jachthaven nadert de climax. Voor de zomer besluit de gemeente Geertruidenberg met wie ze in zee wil gaan. (BN/deStem)