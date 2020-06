Leeuwarden, Grou – Het Fries Film Archief heeft deze week een prachtige kleurenfilm over skûtsjesilen in Grou online gezet. De ‘stomme’ film heeft geen geluid maar geeft wel een mooi historisch beeld over het skûtsjesilen in Grou uit het jaar 1962.

De maker van de beelden is J.D. de Jong. De titel van de film is: Skûtsjesilen Grou. De opnames zijn van het skûtsjesilen te Grou op het Pikmeer en de Wijde Ee. (Grousters.nl, www.friesfilmarchief.nl)