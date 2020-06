Jachthaven Lutsmond in Friese Balk wil ruim twintig vakantiewoningen

Balk (Frl) – Jachthaven Lutsmond in Balk wil 22 vakantiewoningen bouwen aan het water. De huisjes komen op de plek waar nu een parkeerplaats is.

De bouwplannen vinden alleen op bestaand terrein van het bedrijf plaats, zegt eigenaar Frans Cornelis. Volgens het bestemmingsplan wordt er een waterpartij afgegraven tot een diepte van 1,5 meter. Via de jachthaven kom je dan bij de huisjes.

Deze haven, die ook plek biedt aan campers, is gelegen aan De Luts en het Slotermeer (de Sleattemer Mar). Het echtpaar Cornelis nam de haven in 2016 over. (www.balkstercourant.nl, Jachthaven Lutsmond)