Luxe superschoener Athos te koop voor 28 miljoen euro

Amsterdam – Northrop & Johnson bieden het bijzondere zeiljacht van voormalig Quote 500-lid Geert Pepping aan op hun site. Pepping werd rijk met zijn bedrijf Seatrade, maar daar gaat het al een tijdje niet zo heel lekker mee. Of dat de reden voor het afstoten van Athos is, vertelt het verhaal niet.

Het 62 meter lange jacht Athos werd in 2010 gebouwd door Holland Jachtbouw. Het is ’s werelds grootste tweemastige schoener die in privébezit is en heeft zelfs een eigen Athos site met allerhande informatie en vele (actie)foto’s. (Quote, yachtathos.com, www.northropandjohnson.com, RTV Noord over Seatrade)