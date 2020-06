iKapitein in Rotterdam lanceert eerste huurboot met vuilvanger

Rotterdam – In Rotterdam wordt binnenkort de eerste elektrische plezierboot met vuilvanger gelanceerd door iKapitein. In 2018 werd het idee al beloond met een Aardig Onderweg Award. Vijftien maanden later is de oplossing om de Rotterdamse binnenwateren schoon te maken klaar om getest te worden.

De nieuwe sloep waar de vuilvanger in wordt geplaatst, is een nieuw model catamaran. Je krijgt uitleg hoe de boot werkt. Daarna kun je zelf varen. In het midden zit een opening. Het vuil dat daar midden in komt, wordt opgevangen in een korf. Die kun je vanuit de boot aan of uit zetten. Als je klaar bent met varen, haalt de kapitein de korf eruit en dan kun je meteen zien wat jouw bijdrage is geweest aan het schoonhouden van het water. Het doel is ook om bewustwording te creëren. (Rijnmond, www.ikapitein.nl)