Sanitaire voorzieningen jachthavens en watersportverenigingen mogen per 15 juni weer open

Persbericht

Utrecht – Op aandringen van het Watersportverbond, in nauw overleg met NOC*NSF en in afstemming met HISWA-RECRON heeft het Kabinet gisteren met een brief aan de Tweede Kamer besloten de gemeenschappelijke douche-, was-, en toiletvoorzieningen per 15 juni open te stellen. Dit betekent ook voor watersportverenigingen en jachthavens dat alle toiletten, douches en wasgelegenheden per 15 juni open zijn voor leden en passanten met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Ook vragen over evenementen en clubkantines in behandeling

Het Watersportverbond heeft naast de kwestie sanitaire voorzieningen ook vragen bij Minister Van Rijn (Sport) neergelegd over vergunningplicht voor evenementen en wedstrijden, de openstelling van clubgebouwen en kantines en over de doorgang van zomeractiviteiten (o.a. georganiseerde toertochten). Wij verwachten uiterlijk 2 juli antwoord op vanuit de Minister Van Rijn.

Meermansvaren

Het meermansvaren in een boot is, als je de informatie van de overheid leest, naar onze mening wel mogelijk mits je de 1,5 meter afstand van elkaar in acht kan nemen. Toch zijn er nog onduidelijkheden. Ook hierover zijn vragen aan de minister gesteld. Het Watersportverbond streeft samen met de Roeibond (KNRB) ook naar een uitspraak over het protocol dat daar al voor is opgesteld. Zeker nu terrassen, horeca, sauna’s en sporthallen open mogen, vinden wij dat er meer mogelijkheden moeten komen voor onze sport.

Indien je niet op het antwoord van de minister wilt wachten, bel met je gemeente en/of veiligheidsregio. Deze kunnen vaak wel meer duidelijkheid geven over de lokale situatie.

Meer informatie www.watersportverbond.nl