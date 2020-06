Corona-maatregelen lijken ook de doodsteek voor behoudorganisaties als de Elburgse botterstichting

ELBURG – Het zijn historische scheepjes. Uit de tijd toen het IJsselmeer nog open was en de Zuiderzee heette. De visvangst was in die tijd voor veel inwoners van Elburg en Harderwijk dé bron van inkomsten. De Botterstichting in Elburg houdt dit cultureel erfgoed in stand. Maar hoelang nog? De anderhalvemeterregel veroorzaakt zware storm.

‘Normaal kan je hier zitten met twaalf mensen’, zo wijst Agaath de Weerd van de Botterstichting aan. ‘Maar als je vaart moet de schipper van het roer naar de mast kunnen lopen bijvoorbeeld. Dan is het onmogelijk om die anderhalve meter afstand te houden.’ Zelfs buiten op het water is dat de gevreesde nieuwe werkelijkheid. (Omroep Gelderland, www.botterselburg.nl)