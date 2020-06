Beperkte diepte buitensluis havenmonding Oude-Tonge duurt voort tot na het seizoen

Oude-Tonge – Gemeente Goeree-Overflakkee ontving de afgelopen periode verschillende meldingen van watersporters in Oude-Tonge. Boten blijken bij het in- en uitvaren van de haven aan de grond te lopen, ter hoogte van rode boei OT11. Lees hieronder verder.

De gewenste waterdiepte in de havenmonding bedraagt 2,1 meter of meer, zoals ook op waterkaarten staat aangegeven. Uit onderzoek blijkt echter dat de waterdiepte bij deze boei ongeveer 1,5 meter is. De haven is door deze beperkte diepte niet bereikbaar voor boten die dieper dan 1,5 meter steken. De verwachting is dat er vanaf oktober gebaggerd kan worden. Eerder kan helaas niet, omdat bij de havenmondingen sprake is van Natura2000-gebied. (igo.nl)