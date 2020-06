Na protest kan bruine vloot ook gebruik maken van coronaregeling

IJsselmuiden – Schippers van de Hollandsche Zeilvloot kunnen een tegemoetkoming aanvragen als ze in de financiĆ«le problemen zitten vanwege de coronacrisis. Dinsdag protesteerden nog 175 schippers van deze bruine vloot, omdat ze buiten de boot vielen als het gaat om ondersteunde maatregelen. “Dit is een sprankeltje hoop, er moet nog veel meer geld komen om iedereen te kunnen helpen”, vindt Rob Peetoom uit IJsselmuiden.

Gisteren werd bekend dat de schippers aanspraak kunnen doen op een tegemoetkoming. Gedeputeerde Eddy van Hijum is blij en laat via Twitter weten: “Terechte erkenning voor de eigenaren van historische zeilschepen. Belangrijk voor het behoud van de ‘bruine vloot’.”

Waar Peetoom vooral van baalt, is dat de Rijksoverheid niks van zich heeft laten horen tijdens of na het protest. “We zijn de grootste vloot ter wereld. We zijn varend erfgoed, maar er komt geen kick vanuit de overheid. Terwijl we vanuit heel de wereld reactie kregen op het protest.” (RTVOost)