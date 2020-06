Dordrecht – Een man heeft vrijdagavond bijna drie kwartier in het water van de Biesbosch gelegen nadat hij ongelukkig was terechtgekomen. De onfortuinlijke man was met zijn gehuurde boot vastgelopen op een slikplaat in de Spijkerboor. Bij de poging de boot weer vlot te trekken kwam hij ongelukkig terecht in ondiep water. Vermoedelijk heeft hij daarbij zijn been gebroken. In de boot zat ook nog een vrouw. (Omroep Brabant)

