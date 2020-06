Kapitein Morgenster blij met coronasteun, maar niet genoeg om bedrijf overeind te houden

DEN HELDER – Zeeschepen die passagiers vervoeren, komen sinds gisteren in aanmerking voor coronasteun. Zij krijgen een gift van vierduizend euro. “Dat is goed nieuws, maar niet genoeg om een bedrijf overeind te houden”, vertelt kapitein Harry Muter van zeilschip de Morgenster uit Den Helder.

Volgens Harry is het vooral goed nieuws voor jonge collega’s die soms net een schip hebben overgenomen. “Terwijl we die jongeren juist willen overtuigen hun carriere op zee voort te zetten, zorgde corona voor roet in het eten”, vertelt Harry aan NH Nieuws. (NH Nieuws, www.zeilbrik.org)