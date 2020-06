Breda’s bootstel voor Portugese kust kan lokale coronamaatregelen niet meer aan: “We hebben een advocaat in de arm genomen…”

Portimão (Portugal) – Ze zijn aan het aftellen. Dan kunnen David Ockhuijzen en zijn vrouw José-Anne, die al veertien weken gevangen zitten op hun zeilboot voor de kust van Portugal, eindelijk weer voet aan land zetten. Als Portugal maandag inderdaad zijn grenzen weer opent. “We zijn het spuugzat. We gaan hoe dan ook maandag van die boot af. We hebben een advocaat in de arm genomen en klagen de Portugese overheid, en met name het ministerie van Volksgezondheid aan…” (BN/deStem, www.zilt-catamaran.com, www.seamiracles.nl)

Deel dit...

Pinterest Linkedin