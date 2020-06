De fiets-vaarvakantie boten van Boat Bike Tours gaan weer varen mét veilig corona-protocol

Persbericht

Amsterdam – Vanaf zaterdag 20 juni gaan bij touroperator Boat Bike Tours de trossen los. Vanaf dat moment kunnen gasten weer genieten van een heerlijke en bovenal veilige fiets-vaarvakantie. De kapiteins en crew hebben er alle vertrouwen in, dankzij het speciale protocol dat Boat Bike Tours samen met de brancheorganisatie BBZ heeft ontwikkeld dat met de autoriteiten (o.a. ministeries van Volksgezondheid en Transport en enkele Veiligheidsregio’s) is afgestemd.

‘Veiligheid gaat voor ons boven alles. Daarom hebben we hard gewerkt aan een protocol dat bijdraagt aan een veilige, verstandige en comfortabele manier van reizen. We gunnen onze gasten een heerlijk verblijf op onze schepen, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over hun veiligheid’, aldus Boat Bike Tours-eigenaar Laurens Winkel. ‘En dus gaan we rustig van start. Niet alle schepen gaan gelijk weer varen, we bouwen het stap voor stap op.’

Heldere maatregelen, voor gasten én bemanning

Een aantal medewerkers van Boat Bike Tours is al weken geleden begonnen met het opstellen van een protocol. Zo hadden zij ruim de gelegenheid om een plannen en procedures te ontwikkelen dat voldoet aan alle regelgeving en veiligheidseisen, terwijl gasten zo min mogelijk gehinderd worden in hun vakantiebeleving. Om dit te bereiken is er gezorgd dat:

iedereen genoeg afstand kan houden. Looproutes zijn duidelijk aangegeven en de huisregels hangen goed zichtbaar op verschillende plaatsen in de schepen.

Maaltijden in twee zittingen geserveerd worden. Hierdoor kunnen gasten eenvoudiger anderhalve meter afstand houden van andere gasten;

er desinfectiezuilen aan boord zijn en dat contactoppervlakken (zoals deurklinken, lichtknopjes, displays, leuningen en tafels) meerdere malen per dag worden schoongemaakt;

de hutten worden schoongemaakt op aanvraag. Wie liever niet heeft dat het personeel binnenkomt om schoon te maken, kan dit aangeven.

Mogelijkheid om gratis om te boeken bij gezondheidsklachten

Op de website van Boat Bike Tours kan iedereen het protocol bekijken en downloaden, zodat de regels en adviezen duidelijk en toegankelijk zijn. Ongeveer drie weken voor vertrek krijgen gasten het protocol ook nog via de mail toegestuurd.

Daarnaast dienen alle gasten een korte vragenlijst in te vullen over hun gezondheid. Deze vragenlijst wordt ingeleverd bij het inchecken en uiteraard mogen de gasten niet aan boord als zij verkoudheidsklachten of andere aan COVID-19 gerelateerde klachten hebben. Dit geldt overigens ook voor de bemanning: zij moeten voor vertrek een gezondheidsverklaring overleggen. Als een gast niet mee kan vanwege zijn of haar gezondheid, dan kan de reis kosteloos worden verzet naar een andere datum.

Veilig fietsen in de buitenlucht

‘Het mooie van een fiets-vaarvakantie is dat je veel buiten bent en daar is de kans op besmetting klein’, geeft Laurens Winkel terecht aan. ‘En omdat gasten hun eigen hut hebben en de rest van het schip dagelijks wordt schoongemaakt, is een fiets-vaarvakantie een veilige én comfortabele manier van vakantie vieren. Mensen kunnen dus met een gerust hart bij ons boeken!’

Toch even lekker weg

‘Veel Nederlanders hebben nog niet besloten wat ze gaan doen met hun vakantie. De meeste reizen naar het buitenland zijn geannuleerd, maar na al die maanden in en om het huis, willen mensen er toch graag even tussenuit. Onze vakanties zijn een gezond alternatief: lekker een weekje in de buitenlucht, goed uitrusten, genieten! ‘

Meer informatie www.boatbiketours.nl