Nederlandse zeilwereld zal het in 2020 zonder ‘Zeiler van het Jaar’ onderscheiding en ‘Van Rietschoten Trofee’ moeten stellen

Persbericht

UTRECHT – Het Zeiler van het Jaar Gala 2020 gaat niet door. Tot dat besluit is de Stichting Zeiltrophy, verantwoordelijk voor de toekenning van de Conny van Rietschoten Trofee, samen met het Watersportverbond gekomen.

Hiermee wordt de Conny van Rietschoten trofee voor het eerst in lange tijd niet uitgereikt. Er zijn vanwege het Coronavirus te veel wedstrijden afgelast of uitgesteld, dat er van een volwaardig sportjaar geen sprake meer is. Daarnaast is het nog onzeker of en wanneer het zeiljaar weer opstart en of een volwaardig evenement in november al wel weer mogelijk is. De wél geleverde topprestaties uit 2020 tellen nu mee voor de verkiezingen van 2021.

Hans Zuiderbaan, Voorzitter Stichting Zeiltrophy: “Dit besluit hebben we samen met het Watersportverbond genomen. We doen dit niet alleen omdat er niet veel wedstrijden worden gevaren, maar ook omdat het Zeiler van het Jaar gala toch als een feestelijke afsluitingsbijeenkomst van het seizoen wordt gezien.”

Directeur Watersportverbond Arno van Gerven spreekt van een logisch besluit: “Er is inmiddels zoveel geschrapt dat je niet meer over een Zeiler van het Jaar kunt spreken; minimaal de helft van het sportjaar van 2020 is weggevallen. Het is natuurlijk bijzonder jammer dat het niet door kan gaan, zo’n mooi moment om onze watersporten te vieren. Samen met de Stichting Zeiltrophy kijken we naar een nieuwe datum voor het gala in 2021.”

Meer informatie Watersportverbond, www.zeilervanhetjaar.nl en www.vanrietschotentrofee.nl