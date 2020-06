Bark Europa terug in Scheveningen na een non-stop reis vanaf Argentinië

DEN HAAG – Na ruim tachtig dagen zeilen is er eindelijk weer land in zicht voor de bemanningsleden van de bark EUROPA. De aankomst van het schip in thuishaven Scheveningen was live te volgen.



De crew van de BARK Europa strandde eind maart in Argentinië. De bemanning kon vanwege het coronavirus niet meer per vliegtuig naar huis. Daarom werd besloten dat de bemanning het schip naar Scheveningen zou zeilen. Na een maandenlange zeiltocht kwam het schip vandaag dan eindelijk aan in de Scheveningse haven. (Omroep West, www.barkeuropa.com)