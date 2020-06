In Midden-Delfland zijn ze de botenoverlast zat en de initiatiefgroep ‘Stopoverlastvaarten Midden-Delfland’ rijk

Delfland (ZH) – Steeds meer regiogenoten sluiten zich aan bij de initiatiefgroep Stopoverlastvaarten Midden-Delfland. De groep ziet de overlast op het water steeds meer toenemen. Ze willen dat de overheid actie onderneemt.

De initiatiefgroep is opgezet door twee inwoners van Midden-Delfland, maar is al snel uitgebreid naar zo’n dertig mensen. Dit zijn burgers, maar ook ondernemers in waterrecreatie. Pia van Oord en Jan Schrama ergeren zich al lange tijd aan de overlast. Het gebeurt regelmatig dat jongeren plassen in het water. Als er iemand iets van zegt dan begint het schelden. Volgens de initiatiefgroep is er te weinig controle op het water. Op Hemelvaartsdag liep het de spuigaten uit zegt Schrama. De opvarenden van de boten zoeken elkaar op en “dan hoor je ze van verre afstand”, aldus Pia van Oord. (WOS, Omroep West)