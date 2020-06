Bonsink Aquaservice in Zwartsluis ziet sinds corona-uitbraak brood in refits en tweedehands boten

Zwartsluis – Tweedehands bootjes eruit laten zien als nieuw. Deze behoefte wordt onder pleziervaarders steeds groter, zo merken ze bij Bonsink Aquaservice. Want tweedehands bootjes zijn in trek sinds de uitbraak van corona. Voor dit bekende bedrijf uit Zwartsluis reden om zich met ingang van dit vaarseizoen toe te leggen op zogeheten ‘refits’.

Eigenaren van een pleziervaartuig willen steeds meer luxe, zo ziet Fredrik Visser, projectleider bij het bedrijf aan de Zomerdijk in watersportminnend Zwartsluis. ,,Denk aan elektra, navigatie, internet, airco’’, stelt hij. ,,Kunnen jullie dit en dat ook, dat soort vragen kregen we steeds meer en voor je het weet ben je met een complete verbouwing bezig. We vonden dat we daar meer mee moesten doen.’’ (deStentor, www.aquaservice.nl)