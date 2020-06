Huisman’s grootste zeiljacht ter wereld Sea Eagle II heeft eerste mijlen gemaakt

Vollenhove – Na een aantal succesvolle zeilproeven gaat de Sea Eagle II dan eindelijk de laatste fase in. Het afronden van het grootste aluminium zeiljacht van de wereld (81 meter) liep wat vertraging op vanwege corona, maar heeft nu dan toch de wind in de zeilen gehad op de Noordzee.

De wereld van Royal Huisman, waar het zeiljacht is gemaakt, is er één vol superlatieven, een vermenigvuldiging van luxe en geavanceerde technologie. Hier doen de puissant rijken der aarde hun bestellingen. In het geval van de Taiwanese miljardair Samuel Yin is Sea Eagle II het tweede zeiljacht dat hij in Vollenhove liet bouwen. De steenrijke Yin kocht eerder ook al een maritiem praalstuk bij de scheepsbouwers aan het Vollenhoverkanaal.

„De resultaten van deze zeilproeven hebben al erg nuttige inzichten gegeven in de mogelijkheden van het jacht”, laat Royal Huisman weten. De afronding van de indrukwekkende en nu al iconische Sea Eagle II staat gepland voor juli. (Steenwijker Courant, www.royalhuisman.com en ‘Sea Eagle II Airborne’ – Royal Huisman)