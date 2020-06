Leeuwarder wil Mini Class 580 boot bouwen en in 2021 meedoen aan Atlantische oversteek

Leeuwarden – De 36-jarige Leeuwarder Wim Douma is van plan om het avontuur terug te brengen in het zeilen. Zijn idee is om met een nieuwe zeilrace mee te doen over de Atlantische Oceaan met ene zelfgebouwd zeilschip van bijna zes meter. Douma wil meedoen en zijn eigen schip bouwen.

Het gaat om de Mini Class 580, die opgezet is door de bekende zeiler Don McIntyre die ook de Golden Globe Race organiseert . “Don McIntyre is de organisator en hij zeilt zelf al meer dan dertig jaar oceaanraces. Hij merkte dat het oceaanzeilen niet meer zo’n avontuurlijke bezigheid is. Het zeilen op de zee gaat met alle moderne middelen een stuk makkelijker. Het is wel mooi om het avontuur weer wat terug te brengen door het wat primitiever te maken,” vertelt Douma.

Zelf zoekt hij ook graag het avontuur op. “Ik ga altijd graag het avontuur aan, een sportieve uitdaging ga ik niet uit de weg. Ik ben een duursporter en ik zeil altijd al mijn hele leven. Toen dit voorbijkwam, trok het meteen mijn aandacht,” zegt hij. (Omrop Fryslan, www.classglobe580.com)