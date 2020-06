Testresultaten en beelden van de eerste semi-custom ‘Hull Vane’ om rustiger, zuiniger én sneller te varen

Persbericht

Wageningen – Als eerste klant voor de semi-custom Hull Vane® was Gerard Sentse, directeur/eigenaar van Yerseke Watersportservice, erg benieuwd naar de voordelen die deze “onderwaterspoiler” zou geven op het 18,5 m aluminium motorjacht Colinda, gebouwd door zijn werf. Het jacht werd dan ook uitgebreid getest voor en na de retrofit, met opmerkelijke resultaten. Het schip maakt minder golven, is beduidend stiller, is ruim 20% zuiniger en vaart nu 1,5 km/u sneller.

De Hull Vane® is een Nederlandse uitvinding om schepen comfortabeler en efficiënter te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een onderwatervleugel die de energie van de hekgolf omzet in voorwaartse stuwkracht. De semi-custom Hull Vane® is een gestandaardiseerde versie hiervan, specifiek ontwikkeld voor waterverplaatsende motorjachten van 10 tot 20 meter met een maximale snelheid tot ca. 20 – 25 km/u.

MY Colinda

Het motorjacht Colinda werd uitvoerig en minutieus getest vóór en na de Hull Vane® retrofit op het Kanaal van Zuid-Beveland bij Wemeldinge. Daarbij werd naast de snelheid ook het verbruik gemeten, de dynamische trim en het geluid op het achterdek. De resultaten zijn duidelijk: de semi-custom Hull Vane® maakt zijn beloftes waar.

Ruim 20% schoner varen

Over het gehele snelheidsgebied is een duidelijke afname van het brandstofverbruik geconstateerd. Deze bedraagt gemiddeld 20%. Tussen 14 en 16 km/u is het verbruik zelfs 26% lager. Dat betekent natuurlijk net zoveel minder uitstoot van CO2 en andere uitlaatgassen.

Sneller varen en nog rustiger op kruissnelheid

De weerstandsvermindering is ook te zien in de toename van de topsnelheid: die ging van 21,9 km/u naar 23,4 km/u. De tests werden gedaan op diep water, maar het is bekend dat de Hull Vane® nog meer effect heeft op ondiep water.

Voorheen behaalde het schip haar kruissnelheid (18 km/u) bij 1600 toeren. Sinds de installatie van de Hull Vane® vaart het schip al bij 1440 toeren op kruissnelheid. Hierdoor vaart het schip rustiger door minder geluid en trillingen van de motor.

7 decibel stiller

Pieter Duzijn, verkoper bij Hull Vane®: “Op alle snelheden is duidelijk een vermindering van de hekgolf te zien. Dat vertaalt zich naar minder geluid op het achterdek, waar men tijdens het varen graag vertoeft. Bij een snelheid van 15 km/u is het geluid op het achterdek verminderd van 72,6 dB(A) naar 65,6 dB(A), een vermindering met 7 dB(A), wat zeer goed te merken is.”

Minder hekgolf

Gerard Sentse, eigenaar van Yerseke Watersportservice: “Naast de brandstofbesparing en CO2-reductie ging het de klant toch in de eerste plaats om comfortverhoging. Doordat minder vermogen nodig is op de kruissnelheid vaart de Colinda nu significant stiller. Het schip blijft ook vlakker en maakt minder golven. Bij het varen in achter-inkomende golven zien we dat het schip nu in één rechte lijn blijft varen, terwijl de autopiloot het werk doet. Grandioos varen is dat. De klant is uiterst tevreden met de retrofit en wij gaan dit zeker aanbieden aan onze andere klanten.”

Pieter Duzijn: ”De Hull Vane® is een uniek product in de jachtbouw, doordat deze niet alleen het comfort aan boord verhoogt, maar ook de efficiëntie. Het is daarmee de meest kosteneffectieve verbetering die je aan een motorjacht kan aanbrengen. De Hull Vane® is makkelijk te installeren op bestaande jachten, en steeds meer jachtbouwers bieden de Hull Vane® aan als optie op hun nieuwbouwjachten.”

Hull Vane®

De Hull Vane® is een gepatenteerde hydrodynamische vleugel die ontwikkeld is voor motorschepen met als doel het verminderen van de weerstand en verhoging van het vaarcomfort. Inmiddels zijn er al meer dan 30 Hull Vanes gebouwd en is het concept meer dan bewezen.

Meer informatie www.hullvane.nl