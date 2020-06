Plezierboten verkopen als een malle in Zeeland: ‘Zeiljachten zijn niet aan te slepen’

Zeeland – Sloepjes en zeiljachten. Ze gaan de afgelopen weken als warme broodjes over de toonbank. En dat merken nu ook de jachthavens. Rondom het Veerse Meer stromen de aanvragen voor ligplaatsen binnen. In Kortgene gaat het zelfs om een verviervoudiging voor langdurig verblijf in de haven.

Bij Delta Marina, de jachthaven in Kortgene, staat de telefoon roodgloeiend. ,,Veel mensen zoeken een ligplaats voor twee tot drie maanden”, zegt directeur Ad Geelhoed. Oorzaak: de coronacrisis. ,,De vraag is vier keer zo groot als andere jaren. Mensen blijven nu toch liever in Nederland, ontdekken hoe mooi de eigen omgeving is. Wat dat betreft ben ik ervan overtuigd dat de recreatie in eigen land een vlucht gaat nemen.” (AD)