Dockmate presenteert met DockControl nu een ‘gepersonaliseerde’ afstandsbediening die zich per boot laat aanpassen

Persbericht

Boortmeerbeek (België) – Zoals bekend gedraagt elk schip zich enigszins anders bij dezelfde input (bijvoorbeeld een zeilboot met één motor versus een tweemotorig yacht). Dockmate in combinatie met DockControl software biedt klanten een gepersonaliseerde draadloze afstandsbediening die kan worden aangepast aan de werkelijke mogelijkheden van hun schip en hun eigen vaarstijl.



DockControl geeft de installateur de mogelijkheid om de afstandsbediening te programmeren door te kiezen voor een gewenste combinatie van motor(en) en boeg- en/of hekschroef. Het maakt het mogelijk om de gevoeligheid en het gedrag van de Dockmate TWIST-joystick en de knoppen aan te passen en te kiezen welke functies worden geactiveerd.

DockControl wordt frequent geüpdatet met verbeteringen, optimalisaties en nieuwe functies. Met deze updates voegt Dockmate ook ondersteuning voor nieuwe gashendels toe (recent o.a. Aventics en Mercury). “Onze afstandsbedieningen bieden een ongekende flexibiliteit voor eigenaars die veiliger en gemakkelijker willen manoeuvreren”, aldus Timo Arnouts, woordvoerder van Dockmate. “Het probleem is dat elke boot net iets anders reageert en dat elke schipper zijn boot op een andere manier bestuurt. Terwijl bestaande oplossingen je verplichten om je stijl aan te passen, geeft DockControl onze gecertificeerde installateurs de mogelijkheid om de functies van de afstandsbediening aan te passen aan de specifieke behoeften. Dit is nog nooit eerder gedaan en we zijn erg trots op de resultaten”.

De DockControl-software gaat nog een stap verder door de installateurs elke functie van de besturing te laten aanpassen voor optimale prestaties. Als een boot slechts een boegschroef heeft en geen hekschroef – wat heel gebruikelijk is – kan de DockControl-software worden geprogrammeerd om de boot veilig zijdelings naar de steiger te bewegen, door één motor in vooruit en één motor in achteruit te schakelen, dit in combinatie met de boegschroef.

Als de boot boeg- en hekschroeven heeft, is de ene vaak dominanter dan de andere, waardoor het moeilijker is om de boot zijwaarts en parallel naar het dok te bewegen. DockControl biedt voor dit scenario een oplossing. De instellingen kunnen zo worden aangepast dat met een lichte druk zijwaarts op de joystick eerst de zwakste thruster wordt aangezet en met een hardere druk beide thrusters worden ingeschakeld. De motorbediening kan ook fijn afgesteld en aangepast worden (zoals vertraging en toerentalregeling).

Dockmate® biedt de meest geavanceerde, gebruiksvriendelijke EN betaalbare draadloze technologie. De uiterst betrouwbare en intuïtieve Dockmate SINGLE, TWIN, TWIST en VECTOR (voor Volvo IPS en andere POD-systemen) stellen elke schipper in staat om met één hand een boot aan te leggen, zodat hij zijn stuurstand kan verlaten terwijl hij nog steeds de volledige controle heeft over de bewegingen van de boot.

Meer informatie www.dockmate.eu