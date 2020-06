Clubhuis Zutphense modelbotenvereniging Atlantis doelwit van vandalen

ZUTPHEN – Het clubhuis van de Zutphense modelbotenvereniging Atlantis is door onbekenden vernield. Door de coronacrisis konden de clubleden de afgelopen maanden niet bijeen komen. Een bestuurslid ging woensdag een kijkje nemen en trof een ravage aan.

‘Er zijn ruiten ingegooid met grove stukken tegel die in de omgeving lagen’, vertelt secretaris Ria Engelbarts. ‘Daarna is geprobeerd met een stok in het gebouw te hengelen. Het is ze gelukt één modelboot naar buiten te trekken en die is buiten kapot gegooid. Binnen is een tweede boot omgevallen en daardoor stuk gegaan.’ (Omroep Gelderland, www.mbvatlantis.nl)