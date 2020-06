‘Zeilen’ in het rijtje sporten die van De Volkskrant ‘ter versobering’ uit de Olympische Spelen kunnen verdwijnen

Amsterdam – Japan is van plan de Olympische Spelen van Tokio te versoberen. Het evenement zelf dreigt met ruim 11.000 deelnemers te bezwijken onder ‘gigantisme’. De roep om inkrimping speelt al langer en is door corona actueler dan ooit. Welke sporten kunnen weg zonder veel afbreuk te doen aan de Spelen? Een voorzet met de sporten die van De Volkskrant uit de Olympische Spelen mogen verdwijnen. Waaronder ook ‘zeilen’.

Zeilen – Olympisch sinds 1896 (niet in 1904)

Waarom schrappen: De duurste boten, als de legendarische Star, zijn dan wel uit competitie genomen, maar waarschijnlijk is er geen duurdere campagne in de olympische sport dan het zeilen. Boten de wereld over, materiaal soms op twee continenten, in Nederland een haven aan zoet water (Medemblik) en zout water (Scheveningen). Om van de afstanden bij de Spelen maar te zwijgen. Qingdao op 2 uur vliegen van Peking in 2008, Weymouth op 5 uur treinen van Londen in 2012. De meest vervuilde baai van Brazilië in 2016 als zeilwater, ook al een aanbeveling om door deze sport een streep te zetten. Om te zwijgen van de praktische onmogelijkheid de strijd als toeschouwer te volgen, track&trace ten spijt. Scheelt deelnemers: 350 (De Volkskrant)