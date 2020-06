Stichtse Vecht, Utrecht – De fractie van de VVD heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de ingezette handhaving op de aanmeerregels die de gemeente nu hanteert. De VVD is van mening dat het beter is de handhaving te staken totdat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld om bootbezitters nu niet onnodig op kosten te jagen. (RTV Stichtse Vecht)

