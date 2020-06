Verwijdering scheepswrak Elisabeth Smit uit havenmond Muiden weer een stap dichterbij

MUIDEN – Het scheepswrak – de voormalige driemaster – Elisabeth Smit en de vaartuigen erom heen, moeten weg uit de Vechtmonding bij Muiden. Het college van burgemeester en wethouders had dit besluit vorig jaar al genomen en bepaald dat de wrakken uiterlijk 1 februari 2020 weg moesten zijn. De betrokkene – Pam van Lohuizen – diende bezwaar in tegen dat besluit. De onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft het bezwaar nu ongegrond verklaard en heeft het college geadviseerd dat het eerdere besluit juist is.

De Elisabeth Smit moet nu, na jaren, echt verwijderd worden uit de Vechtmonding. De betrokkene staat beroep open tegen het besluit. “Muiden wordt steeds mooier vanaf het land, het is tijd dat de entree van Muiden vanaf het water nu ook mooier wordt. Dit besluit maakt dat mogelijk. Samen met Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat het ook mooi blijft”, aldus wethouder Jorrit Eijbersen. (Bussums Nieuws)