Bootjesverhuurders Giethoorn in de clinch met toeristen die corona-regels willen ontduiken

Giethoorn – Heel even ontstond er kortsluiting in het hoofd van Jolanda Hopman van botenverhuurbedrijf ’t Zwaantje uit Giethoorn, toen ze afgelopen week een appje kreeg van een potentiële huurder of ze misschien ‘wat soepel met de regel voor meerdere huishoudens in een bootje’ om wilde gaan. ,,Viruswaanzin! Wij houden ons aan de regels’’, twitterde ze geïrriteerd.

,,Weet je”, zegt ze een paar dagen later. ,,Dit is echt een uitzondering, maar het kwam die dag tegen tien uur ’s avonds binnen. Ik zat net op de bank na een drukke dag met veel moeilijke vragen van mensen die een bootje wilden huren. En dan kwamen die mensen ook nog uit de buurt! We kunnen er met zijn allen van alles van vinden, maar er geldt nog steeds een noodverordening.” (deStentor)