Industriële roestvrijstalen stootdempers op maat beschermen nu ook jachten met de multifenders van ACE

Persbericht

Langeveld (Dld), Bunde (NL) – Om de veiligheid en een onberispelijk uiterlijk van jachten te kunnen waarborgen, heeft het Duitse bedrijf multiplex zijn multifenders verbeterd met hulp van ACE Stoßdämpfer. De Duitse dempingsspecialist leverde op maat gemaakte Magnum industriële stootdempers van roestvrijstaal die in de multifender werden geïntegreerd.

Fenders zorgen ervoor dat jachten botsingen met andere boten of steigers ongeschonden doorstaan. Ze zijn op jachten aangebracht op strategische plekken en zorgen voor een optimale demping van de verticale en horizontale bewegingen en de daaruit voortvloeiende krachten, bijvoorbeeld wanneer passagiers van en aan boord gaan. Al jarenlang zorgden industriële stootdempers van ACE in de fenders van multiplex in deze situaties voor betrouwbare bescherming. In een volgende samenwerkingsfase werden ze vervangen door soortgelijk werkende roestvrijstalen versies.

De uitgangspunten van ACE en multiplex lijken sterk op elkaar: oplossingen moeten zowel functioneel als visueel overtuigen. Daarom voert ACE een groot aantal kleine en industriële schokdempers in roestvrijstalen uitvoering in zijn assortiment. Deze worden gebruikt wanneer de dempers en hun afdichtingen moeten worden beschermd tegen agressieve vloeistoffen, zoals zout water, of wanneer ze worden gebruikt in omgevingen waar ze ook moeten voldoen aan esthetische eisen. In het hier beschreven geval ging in eerste instantie de voorkeur uit naar industriële stalen stootdempers, omdat deze onzichtbaar binnen in de multifender waren geïnstalleerd, beschermd tegen het water. In de loop der tijd bleek het water echter toch door te dringen tot de binnenkant van de fender. Dit had geen gevolgen voor de functionaliteit, maar wel voor het uiterlijk. De coating van de stalen industriële schokdempers uit de Magnum-reeks verkleurde namelijk na verloop van tijd. Dit leidde tot bruinachtige kleursporen op de buitenkant van de fender. ACE en multiplex gingen op zoek naar een oplossing hiervoor.

In tegenstelling tot vele andere stootdempers uit het portfolio van ACE, waren de door multiplex eerder bestelde Magnum-types nog niet beschikbaar in roestvrijstaal. De dempingsspecialist produceerde vervolgens speciaal voor multiplex het type ML3350EUM-14202 in roestvrijstaal. En omdat dit type een instelbaar model is, moest niet alleen de behuizing in V4A worden ontwikkeld, maar ook de bodem en de stelschroef.

