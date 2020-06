Sleepboten leggen ‘eerste steen’ van het nieuwe clubhuis van Jachtclub Scheveningen

Scheveningen – De Jachtclub Scheveningen bereidt zich voor op de komst van de ‘eerste steen’ van het nieuwe clubhuis. Dit clubhuis komt in de haven te liggen en moet het middelpunt van de bruisende watersportvereniging in Scheveningen worden. Die eerste steen is dan ook geen normale baksteen, maar een betonnen drijfbak.

Maar liefst twee sleepboten brengen de drijfbak naar zijn plek in de Tweede Haven van Scheveningen. De drijfbak van 22 bij 12 bij 3 meter, vormt de onderbouw van het nieuwe clubhuis. In de haven wordt deze verder afgebouwd. Eind 2020 moet de bouw klaar zijn zodat het clubhuis begin 2021 in gebruik kan worden genomen door de ruim 700 leden (zeilers, vissers, motorbootvaarders, duikers en roeiers) van Jachtclub Scheveningen.

Aan de komst van de drijvende bak is jaren van voorbereiding voorafgegaan. Vanwege de oprukkende bebouwing in en rond de haven en het te klein geworden huidige clubhuis (Het Spuigat), moest de vereniging op zoek naar een nieuwe plek. Daarbij werden een groot aantal alternatieve (wal)locaties rond de haven onderzocht. Maar uiteindelijk bleek een plek in de haven de beste optie. (Den Haag FM, www.jachtclubscheveningen.com)