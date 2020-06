Zomer 2020: heel Nederland wil het water op

Amsterdam – Opeens weet iedereen waar je deze zomer moet zijn: op het water. De afgelopen jaren was het aanbod steeds veel groter dan de vraag, maar corona heeft de markt totaal omgedraaid. De boten zijn niet aan te slepen.

De 70-jarige Walter Nuyens giet net een flinke scheut lokale gin bij het laagje tonic in zijn glas op het kantoor van zijn jachthaven in Amsterdam-Noord, als de telefoon weer rinkelt. Een klant, die zijn boot bij het Hilton Hotel wil aanleggen – ook een haven van Nuyens. ‘Leg hem maar gewoon voor het terras. Nee hoor, u hoeft niets te betalen. Geniet ervan.’

Hij hangt op, haalt even een hand door zijn lange grijs-witte haar en zegt dan dat hij zelf gewoon de havenmeester is van de vier havens in Amsterdam die hij exploiteert. ‘Daarom laat ik deze man niets betalen’, grijnst hij. Nu het gratis is, verwachten ze ook niks van hem, legt hij uit. ‘Anders moet ik er vannacht ineens uit omdat er wat aan de hand is.’ (De Volkskrant)