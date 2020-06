Botenhelling Kerkdriel dicht voor mensen ‘van buitenaf’

KERKDRIEL – De botenhelling in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel is vanaf zaterdag 27 juni nog maar beperkt open. Deze maatregel moet een einde maken aan verkeersopstoppingen aan de Zandstraat en aan overlast van jetski’s op de plas.

De trailerhelling, waar vaartuigen te water kunnen worden gelaten, wordt beheerd door vereniging MWV De Helling. Voorlopig mogen alleen leden er gebruik van maken, en lid worden kan alleen als je in de Bommelerwaard woont. Voor 50 euro per seizoen krijgen zij een ‘druppel’ waarmee ze de verzinkbare paal op de helling kunnen bedienen.

Dat betekent dat watersporters van buiten de streek, die op zomerse dagen in groten getale naar Kerkdriel komen, op zoek moeten naar een andere plek waar ze hun (speed)boot, jetski over waterscooter in het water kunnen laten. (Brabants Dagblad)