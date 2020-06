MEDEMBLIK – Met de club ‘Keep Them Landing’ onderhouden oud-mariniers en marineleden historische vaartuigen. Ze varen mee tijdens evenementen en halen zo wat geld binnen om de vaartuigen op te knappen. Bij gebrek aan bestuurders werd er vandaag een training gegeven op het IJsselmeer. Hard bikkelen dus, terwijl er eigenlijk heel wat anders in de agenda stond: het is namelijk Veteranendag. (NH Nieuws)

