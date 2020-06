Leeuwarden – Ook nu er deze zomer weer sportwedstrijden mogen worden georganiseerd, is de situatie volgens het bestuur van de IFKS en de wedstrijdleiding te onduidelijk om dit jaar alsnog skûtsjewedstrijden te organiseren. Ook is de voorbereidingstijd te kort, schrijft het IFKS in een brief aan de leden. (Leeuwarder Courant, www.ifks.frl)

