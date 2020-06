135 meter schepen in Prinses Margrietkanaal geen gevaar voor recreanten: ‘Ze drijven voorbij, in plaats van dat ze voorbij varen…’

Leeuwarden – Afgelopen weekend trok de 135 meter lange Carina Alexander van Michel Eleveld veel publiek langs de waterkant. Het schip was volgeladen met grind en voer van Lemmer naar Kootstertille. Dit is echter niet het enige megaschip dat door Fryslân mag varen. Aan meerdere van dit soort grote binnenvaartschepen is een ontheffing verleend. “Als het aan ons ligt, komen er veel meer van dit soort schepen”, zegt Willem Wouters, nautisch adviseur van Rijkswaterstaat.

Ook over de veiligheid hoeven watersporters en bootjemensen zich geen zorgen te maken, verzekert Wouters. “Wie afgelopen weekend aan de wal heeft gestaan, heeft vast gezien dat de Carina Alexander heel langzaam vaart met een snelheid van zo’n 9 kilometer per uur. Het is alsof zo’n schip voorbij drijft.” (Omrop Fryslan)