Belgisch jacht met volwassenen en kinderen aan boord belandt tegen pier in IJmuiden

IJmuiden – Een motorjacht uit BelgiĆ« heeft maandagavond kortstondig tegen de pier in IJmuiden gelegen aan de binnenzijde van de jachthaven Marina Seaport. Aan boord waren verschillende volwassenen en twee kinderen. Personeel van de jachthaven en de IJmuider Reddingsbrigade waren nog in de buurt na een vorige actie en schoten direct te hulp.

Het betreft het Belgische motorjacht Qua Vadis uit Nieuwpoort. Hoe het schip tegen de pier is gekomen is onbekend. Het was op dat moment windkracht 7 vanuit het zuidwesten, mogelijk speelde dat een rol. Het vaartuig lag tegen de blokken aan te bonken die tegen de pier aan liggen. (Haarlems Dagblad)