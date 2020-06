Nederlandse deelname aan Youth America’s Cup 2021

Loosdrecht – De Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ (KWVL) kondigt met trots aan dat zij de uitdaging aan gaat voor de Youth America’s Cup 2021 (YAC). Voor het eerst in de Nederlandse zeilgeschiedenis gaat een Nederlandse watersportvereniging deze uitdaging voor de YAC aan.

De YAC wordt gezeild door een mixed team van vier personen in de leeftijd van 18-24 jaar. Speciaal voor deze versie van de YAC is er een nieuwe spectaculaire 9 meter lange monohull foiler ontwikkelt, de AC9F. Op 12 Maart 2021 zal de finale van de Youth America’s Cup in Auckland, Nieuw-Zeeland plaatsvinden.

Samen met Kingdom Team Netherlands, de foundation die een initiatief is van Odile van Aanholt en Bart Lambriex, zal een gooi worden gedaan naar de prestigieuze Youth America’s Cup. Dit team bestaat verder uit Emma Savelon, Jorden van Rooijen en nog 2 nader te selecteren zeilers. (Clubracer, www.kwvl.nl, www.youthamericascup.nl, www.youthamericascup.com)