‘Bij gebrek aan waterplanten’ maaien op het IJmeer en Markermeer uitgesteld

Persbericht

Leusden – Het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer – dat voorgaande jaren altijd op 1 juli startte – wordt uitgesteld. De maaiboten liggen klaar om uit te rukken, maar zijn nog niet operationeel omdat de groei van de waterplanten op dit moment niet extreem groot is. Watersporters kunnen daarom voorlopig gewoon blijven varen.

“Deze situatie is nieuw voor ons”, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. “Andere jaren was de groei veel intensiever en stonden we rond deze tijd te popelen om te beginnen. Het heeft geen zin om het maaibudget nu al te spenderen.” Zodra de explosieve groei zichtbaar is, gaat de maaiers meteen aan de slag. Watersporters ondervinden namelijk veel last van de waterplanten: de wildgroei van de planten bemoeilijkt het varen en zwemmen.

Meer geld beschikbaar

Ieder jaar betalen gemeenten en provincies in het IJsselmeergebied een bijdrage om het maaien van de waterplanten mogelijk te maken. De stichtingen ‘Maaien Waterplanten Randmeren’ en ‘Maaien Waterplanten IJmeer en Markermeer’ (met onbezoldigde vertegenwoordigers uit jachthavens) coördineren de werkzaamheden en geven daarbij opdracht aan vissers voor het maaien.

‘Er is dit jaar meer geld om te maaien’ vervolgt Krijger. ‘Amsterdam betaalt namelijk voor het eerst mee. Maar de waterrecreatiesector wil meer. Het areaal dat maximaal gemaaid mag worden, is beperkt én gebonden aan strenge regels. Daar willen wij verandering in. Met overheden werken wij aan structurele oplossingen voor de lange termijn, zoals verdiepen en zoneren. Daar is veel geld voor nodig en daar heeft de Rijksoverheid ook een verantwoordelijkheid in. Wij hebben Kamervragen opgesteld en hopen na de zomer op meer duidelijkheid.’

Meer informatie www.hiswarecron.nl